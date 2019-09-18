الأربعاء 18 سبتمبر 2019 الموافق 19 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهند تحظر إنتاج وبيع السجائر الإلكترونية

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 06:18 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
حظرت الحكومة الهندية، اليوم الأربعاء، إنتاج واستيراد وتوزيع وبيع السجائر الإلكترونية في جميع أنحاء البلاد، بعد أن خلصت إلى أنها تشكل خطرا صحيا على الشباب.

وقالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان، التي تترأس المجموعة الوزارية المعنية بمعالجة قضية السجائر الإلكترونية، إن "مجلس الوزراء صدق على حظر السجائر الإلكترونية، وهو ما يعني أن إنتاج وتصنيع واستيراد أو تصدير ونقل وبيع وتوزيع وتخزين والدعاية المتعلقة بالسجائر الإلكترونية باتت ممنوعة".

وأضافت سيثارامان خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة نيودلهي -حسب ما نقلته صحيفة "إنديان إكسبرس" الهندية- أن السجائر الإلكترونية أصبحت بالنسبة لبعض الشباب تعبير عن الأناقة أو الموضة، مشيرة إلى أن التقارير تقول إن بعض الذين يلتقطون عادة تدخين السجائر الإلكترونية دافعهم هو المظهر، كما أنه من المعتقد وجود أكثر من 400 ماركة لا تُصنع أي منها داخل الهند وتأتي بأكثر من 150 نكهة.

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة سيتعين عليها الآن تحويل المرسوم التنفيذي إلى مشروع قانون خلال الجلسة المقبلة للبرلمان الهندي، الذي بمجرد تصديقه على مشروع القانون سيتحول الحظر المقترح من الحكومة لتلك المنتجات إلى تشريع قانوني.

وأشارت الصحيفة إلى أن مرسوم حظر السجائر الإلكترونية 2019 صدقت عليه المجموعة الوزارية بتوجيهات من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، لافتة إلى أن المرسوم ينص على عقوبة سجن تصل إلى عام واحد وغرامة 100 ألف روبيه هندية لمن ينتهك القانون للمرة الأولى، وتصل العقوبة إلى 3 سنوات سجن وغرامة 500 ألف روبيه هندية لمكرري الانتهاك.

وذكرت الصحيفة أنه بعد إعلان الحكومة ارتفعت قيمة أسهم شركات السجائر التقليدية، "آي تي سي المحدودة" و"جودفراي فيليبس الهند المحدودة"، بنسبة 0.9% و5.3% على التوالي.

ونوهت الصحيفة أيضا أن الهند تعد سوقا مغريا لشركات تصنيع منتجات التبغ والسجائر الإلكترونية نظرا لأنها تحتوي على 106 ملايين مُدخن بالغ، ما يجعلها في المرتبة الثانية على قائمة الدول الأكثر تدخينا في العالم بعد الصين.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

"فساد الأمير".. "تميم" يحتمي بـ"الموساد" وقصوره في بريطانيا وإيران وتركيا

منذ ساعة و نصف

التحالف العربى يكشف تفاصيل استهداف منشأتى أرامكو

منذ يوم

فشل في اغتصابه.. تفاصيل مقتل "طفل قنا" على يد نجل حارس عقار

منذ حوالي 7 ساعات

تحذير.. مرض يشبه الإنفلونزا سيبيد 80 مليون شخص خلال 36 ساعة

ads

الصور

image description

حضره جمعة وهاشم.. كواليس المؤتمر الصوفي العام في صور

image description

المؤتمر الدولى الثالث لقيادات تكنولوجيه المعلومات والاتصالات

image description

نجوم الفن في مهرجان " Egypt eye on"

image description

صور من احتفالية تكريم أبطال الأهلي

image description

محمد أبو مسلم.. يحصد المركز الأول في تزيين السيارات عالميا

الأكثر قراءة

بالمستندات.. الملف الأسود لـ"الأميرة إسماعيل الضبع" المسيئة للدولة المصرية

انخفاض أسعار الذهب 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 682 جنيهًا للجرام

التحالف العربى يكشف تفاصيل استهداف منشأتى أرامكو

فرج عامر يفجر مفاجأة حول تولي حسام حسن قيادة المنتخب

أيام زمان

لأن كلاهما مُلوّن

تعرف على كواليس طلاق أمينة رزق بعد 11 يومًا من الزواج

تعرف على سبب فقدان سيد مكاوي لبصره.. ومحاولة والدته التبرع بإحدى عينيها له

"رب ضارة نافعة".. حادث سيارة أنقذ أمينة رزق من عملية نصب كبيرة

الصحة

الخامات اللامعة موضة الرجال فى شتاء 2020

الفوائد الصحية والجمالية للزنك

سرعة انتشار الأوبئة تهدد بقتل 80 مليونًا في يومين

الأطعمة الغنية بالحديد تزيد من فرصة الإصابة بالسرطان

الرئيس نيوز

عبد الغفار: العلاقة بين مصر والسودان ليست "علاقة محاور"

حمدوك لـ"مدبولي": ننظر بإعجاب للتجربة المصرية.. ونتطلع للإستفادة منها

السيسي لـ"حمدوك": مصر حريصة على عودة السودان لدوره الطبيعي

المالكي: 25 طائرة مسيرة وصاروخا قصفت "أرامكو"

منوعات

روسيا تحتجز 161 كوريًا شماليًا اصطادوا فى بحر اليابان

استئصال "قرن شيطان" من رأس هندي

مسابقة عالمية للجزارين في كاليفورنيا 2020

كينيا تتسلم 6 مروحيات أمريكية في ديسمبر

كشكول

رئيس جامعة أسيوط: توفير سبل الدعم العلمى لطب الأقصر فى أول عام دراسى لها

إعفاء أبناء العاملين والأساتذة بطنطا من مصروفات البرامج بنسبة 25%

رئيس جامعة المنوفية يوافق على زيادة قيمة التكافل للطلاب

جامعة عين شمس: 15 أكتوبر أخر موعد لغير المسددين للمصروفات الدراسية

إسلام سياسي

الانفجارات تضرب شمال سوريا وتقتل مدنيين

"أسوشيتد برس": "فيسبوك" أنشأ أوتوماتيكيا مئات الصفحات المؤيدة لـ "داعش" و"القاعدة"

مصادر يمنية: الإخوان تستخدم المؤسسات الخيرية لدعم التنظيمات المسلحة

الداخلية تعلن مقتل 9 إرهابيين فى مدينتى العبور و15 مايو


زيت وسكر

 أضرار “الباديكير” قبل موعد الطبيب

تعرف على حجم أحمال شبكة الكهرباء اليوم

سقوط مافيا لتهريب الأسمدة المدعمة بأسوان

تطوير الخدمات الطبية المقدمة لسجناء الشرقية

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
انقلاب الفساد الناعم
ماجد حبته
ثورة الفئران!
د.مينا بديع عبدالملك
الأمانة التى نفتقدها فى حياتنا
سيد عبدالقادر
الكومبارس الخونة.. سيموتون غرباء
المزيد

الثقافة

"ثقافة الفيوم" تناقش المشكلة السكانية وآثارها على المجتمع

ندوات ومحاضرات بفرع ثقافة أسيوط

حفل كورال الصولفيج بقصر الأمير طاز الخميس المقبل

اليوم.. مناقشة "تراث محمد عبد العزيز مرزوق" بمكتبة القاهرة الكبرى

صفحتنا ع الفيس بوك