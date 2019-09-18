إقامة مشروع زراعي متكامل على مساحة ألف فدان بالفرافرة

وقع محافظ الوادي الجديد، عقدا مع إحدى الشركات المصرية العاملة في مجال الاستثمار الزراعي؛ لإقامة مشروع زراعي متكامل على مساحة ألف فدان في منطقة سهل بركة مركز الفرافرة لزراعة النخيل بأنواع متميزة من التمر ذو العائد الاقتصادى المرتفع، فضلا عن إقامة مشروعات إنتاج حيواني، باستخدام نظم الري الحديث والاعتماد على الطاقة الشمسية.



وقال الزملوط، في بيان اليوم الأربعاء - إن هذه المشروعات تأتي في إطار التوسع في زراعة وإنتاج التمور بزراعة ٢ مليون نخلة، مشيرا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم كافة التسهيلات وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين لتشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات لدعم خطط التنمية في كافة المجالات وعلى رأسها تنمية وتطوير زراعة وإنتاج التمور، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.



وأوضح أن هذه التيسيرات فتحت المجال لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتسليط الضوء على الوادي الجديد كـ محافظة جاذبة للاستثمار.