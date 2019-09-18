المالكي: الهجوم على أرامكو السعودية مدعوم من إيران

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، تركي المالكي، إن الهجوم الإيراني على شركة آرامكو السعودية هو اعتداء مضاد للقانون الدولي.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن دعم إيران للمجموعات الإرهابية في طرق التجارة البحرية تشكل تهديد مشترك للمنطقة بأكملها.



ودعا المجتمع الدولي بالاعتراف بالممارسات الخبيثة والتخريبية لإيران في المنطقة ومسئوليتها على الهجمات الأخيرة، مشددا على ضرورة محاسبة المسئولين.



وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية أن الهجوم لم ينشأ من اليمن برغم جهود إيران لجعلها تظهر وكأنها من اليمن، مشيرا إلى أن هذا الهجوم نشأ من الشمال، وبلا شك كان مدعوما من إيران.

