"الدفاع السعودية" تكشف معلومات عن الأسلحة المستخدمة في الهجوم على أرامكو





وأوضح أن المعلومات التي تم استخراجها من الحواسيب تشير إلى أن الهجمات انطلقت من إيران، كما أن التكنولوجيا المستخدمة في الطائرات المسيرة هي تكنولوجيا إيرانية.وتابع: "في الهجوم الثاني على خريص تم مهاجمة المنشأة بصواريخ كروز الطوافة، لافتا إلى أن الأضرار الناجمة عن هذا الهجوم تشير إلى دقة الهجوم باستخدام قدرات نوعية في الصواريخ كروز الطوافة.وأردف: "بعض الأجزاء التي تم استعادتها من الموقع توضح أن 2019 هو تاريخ تصنيع مكونات الأسلحة المستخدمة" لافتا إلى أن الحرث الثوري الإيراني قد أعلن في فبراير الماضي أنهم يملكون آخر نسخة من صواريخ كروز الطوافة من نوع "يا علي".