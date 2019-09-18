"الدفاع السعودية" تكشف معلومات عن الأسلحة المستخدمة في الهجوم على أرامكو
الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 05:42 م
رباب الأهوانيطباعة
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، تركي المالكي، إن النظام الإيراني لا يهاجم البنى التحتية لمنشآت شركة أرامكو فقط ولكنهم يهاجمون الأفراد المدنيين الذين يعملون فيه.
وأضاف في مؤتمر صحفي، اليوم، أن السلاح المستخدم في هجوم "آرامكو" عبارة عن طائرات مسيرة من صناعة إيرانية.
وتابع: "في الهجوم الثاني على خريص تم مهاجمة المنشأة بصواريخ كروز الطوافة، لافتا إلى أن الأضرار الناجمة عن هذا الهجوم تشير إلى دقة الهجوم باستخدام قدرات نوعية في الصواريخ كروز الطوافة.
وأردف: "بعض الأجزاء التي تم استعادتها من الموقع توضح أن 2019 هو تاريخ تصنيع مكونات الأسلحة المستخدمة" لافتا إلى أن الحرث الثوري الإيراني قد أعلن في فبراير الماضي أنهم يملكون آخر نسخة من صواريخ كروز الطوافة من نوع "يا علي".
وأضاف في مؤتمر صحفي، اليوم، أن السلاح المستخدم في هجوم "آرامكو" عبارة عن طائرات مسيرة من صناعة إيرانية.
وأوضح أن المعلومات التي تم استخراجها من الحواسيب تشير إلى أن الهجمات انطلقت من إيران، كما أن التكنولوجيا المستخدمة في الطائرات المسيرة هي تكنولوجيا إيرانية.
وتابع: "في الهجوم الثاني على خريص تم مهاجمة المنشأة بصواريخ كروز الطوافة، لافتا إلى أن الأضرار الناجمة عن هذا الهجوم تشير إلى دقة الهجوم باستخدام قدرات نوعية في الصواريخ كروز الطوافة.
وأردف: "بعض الأجزاء التي تم استعادتها من الموقع توضح أن 2019 هو تاريخ تصنيع مكونات الأسلحة المستخدمة" لافتا إلى أن الحرث الثوري الإيراني قد أعلن في فبراير الماضي أنهم يملكون آخر نسخة من صواريخ كروز الطوافة من نوع "يا علي".
وذكر أن الهجوم على المنشآـ النفطية جرى باستخدام 18 طائرة مسيرة و7 صواريخ كروز