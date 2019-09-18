انخفاض أسعار الذهب 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام

شهدت أسواق الذهب اليوم الأربعاء، تراجعا بقيمة 3 جنيهات لدى محلات الصاغة، حيث سجل أسعار الذهب عيار "21" نحو 682 جنيها للجرام، حسبما أكد ناجي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية.



ـ أسعار الذهب اليوم في مصر:

سعر جرام الذهب من عيار 18 سجل 582 جنيها.

سعر عيار 21 اليوم 682 جنيها للجرام.

سجل عيار 24 سعر 783 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب 5456 جنيها.

أوقية الذهب 1501 دولار.