رئيس الوزراء السوداني يغادر القاهرة

غادر القاهرة مساء اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بعد زيارة لمصر استغرقت عدة ساعات.



واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حمدوك والوفد المرافق له بقصر الاتحادية بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.



وتم التوافق بين الجانبين حول استمرار التنسيق المتبادل، والتشاور المكثف بهدف دفع التعاون المشترك لصالح البلدين والشعبين، عن طريق الاستغلال الأمثل للفرص والآليات المتاحة لتعزيز التكامل بينهما على مختلف الأصعدة، لاسيما الاقتصادية والتجارية، وكذا الربط الكهربائي والربط السككي، إلى جانب دعم وبناء القدرات السودانية في كافة القطاعات.



وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء دعم مصر لأمن واستقرار السودان، ومساندتها لإرادة وخيارات الشعب السوداني "الشقيق"، وتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء في السودان، وسرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، كالربط الكهربائي وخط السكك الحديدية، ودعم التعاون الثنائي في إطار ثابت من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.



واستعرض رئيس الوزراء السوداني خلال اللقاء تطورات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة للتعامل مع المستجدات.