إخلاء سبيل 7 متهمين بقضية "الصفافير"

قررت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، الأربعاء، إخلاء سبيل سبعة متهمين بتدابير احترازية في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بقضية "الصفافير".



والمتهمون هم: "رشا عبدالرحمن، ومحمد مصطفى زكي، وأحمد جمال، وإبراهيم إسماعيل، ومحمود طلعت، ومحمود زكريا، وسيد مصطفى".



ونسبت النيابة العامة للمتهمين المقبوض عليهم في غضون مارس 2019 على خلفية "حملة الصفافير" التي أطلقها الإعلامي الإخواني معتز مطر على إحدى القنوات الفضائية الإخوانية لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم وهي عبارة عن إطلاق الصفافير في وقت واحد كتعبير عن الاحتجاج، وذلك في محاولة تحريضية منه للشعب ضد الدولة المصرية.