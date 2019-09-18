تسليم 28 عقد تقنين للمنتفعين بأراضي الدولة في أسيوط

سلم محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، 28 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة جديد للمستفيدين من واضعي اليد على أملاك الدولة في 7 مراكز بنطاق المحافظة (أسيوط - البداري - ديروط - ساحل سليم - صدفا - الغنايم - القوصية).



وجاءت عملية تسليم العقود، بعد استكمال كل الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين وموافقة الجهات المعنية، تفعيلًا للقرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء وإجراءاتها التنفيذية بهذا الصدد والمختصة بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتفعيل منظومة التقنين واسترداد حق الشعب.



وحضر تسليم العقود نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة ويوسف جيد مفوض الدولة في المحافظة ورؤساء المراكز والمدن وعدد من المواطنين أصحاب طلبات التقنين.



وقال المحافظ إنه تم توزيع العقود على المواطنين من واضعي اليد بعد إنهاء إجراءات السداد لـ25٪ من القيمة الرسمية لهذه القطع وتقسيط المبالغ المتبقية من سعر ربط هذه القطع ليتم سدادها على عدة أقساط.. داعيًا أصحاب عقود التقنين لاستكمال الإجراءات القانونية التي تقوم المحافظة بتسهيلها لتقنين أوضاعهم.



وشدد على تنفيذ قرارات الإزالة ضد كل من لم يستكمل إجراءات التقنين واتخاذ كل الإجراءات القانونية لاسترداد هيبة الدولة.. موجهًا السكرتير العام المساعد والمشرف على منظومة التقنين في المحافظة بتكثيف الجهود والإسراع فى إجراءات التقنين وتسليم العقود في جميع القرى والمراكز والإشراف على تنفيذ قرارات الإزالة التى لم يتقدم واضعو اليد بطلبات تقنين لها.