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موعد مباراة psg vs real madrid في دوري ابطال اوروبا اليوم الاربعاء 18-9-2019

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 04:31 م
جريدة الدستور
الدستور
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موعد مباراة ريال مدريد القادمة، ريال مدريد وباريس سان جيرمان" جريت قرعة دورى أبطال أوروبا نسخة 20192020، وأوقعت القرعة فريق ريال مدريد بالمجموعة الأولى التى تضم مع فرق سان جيرمان.

مشوار ريال مدريد فى دور المجموعات

التقط بكل قوة مباراة باريس سان جرمان X ريال مدريد فى دورى الأبطال أوروبا 2019-2020 على "تردد قناة beIN SPORTS HD 2"دوري ابطال اوروباموعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد القادمة

يبدأ فريق ريال مدريد الإسباني مشواره في المجموعة الأولى من دور المجموعات خلال الجولات ال6 المقررة، وفي الأسطر القادمة سنذكر لكم موعد مواجهات الملكى فى جميع الجوالات:

والجدير بالذكر أن فريق ريال مدريد يطمح هذا الموسم فى العودة لتحقيق الانتصارات، والبحث عن طريق التتويج بعد الموسم الماضي الأكثر من كارثى دون تحقيق أى بطولة.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة، ريال مدريد وباريس سان جيرمان أقيمت قرعة دورى أبطال أوروبا نسخة 20192020، وأوقعت القرعة فريق ريال مدريد بالمجموعة الأولى التى تضم مع فرق باريس سان جيرمان، بجانب فريق جالطة سراى، وكلوب بروج، ويسعى الريال فى نسيان الموسم الكارثى الماضى والوصول لكأس المعهودة وعبور دور المجموعات حتى النهاية.

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