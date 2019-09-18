القوافل الطبية لجامعة كفر الشيخ تبدأ نشاطها في قرى بلطيم

بدأت القوافل الطبية العلاجية الشاملة لجامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، ضمن مبادرة مشروع تنمية القرى الأكثر احتياجًا للعيش في "حياة كريمة" تنفيذًا لتوصية المؤتمر الوطني الدوري السابع للشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، في قرية الشهابية والقرى المجاورة التابعة لمركز ‏بلطيم.



جاء ذلك بمشاركة عدد من الأطباء في كل التخصصات الطبية، بالإضافة إلى العيادات المتنقلة، للكشف على المواطنين غير القادرين، وصرف العلاج لهم فورًا مجانًا من خلال خطة القوافل العلاجية للجامعة في كل مدن وقرى محافظة كفر الشيخ.



جاء ذلك، بحضور الدكتور أسامة العجمي، وكيل كلية الطب البشري لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طارق عبدالباقي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.



وصرح الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن تنظيم القوافل الطبية يأتي في إطار الدور المجتمعي للجامعة لتقديم خدماتها إيمانًا بأهمية المشاركة المجتمعية، مشيرًا إلى تقديم الخدمات الطبية في مستشفيات الجامعة يوميًا لكل المواطنين باستخدام التقنيات العالمية وأحدث الأجهزة.



وأضاف "دسوقي" أن هناك سعيًا دائمًا لتقديم الخدمات الطبية إلى أكبر قدر من المواطنين، وتوقيع الكشف والفحص والعلاج اللازم بشكل متقدم، حيث تهدف الجامعة إلى النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية والفكرية، وتوفير خدمة طبية متميزة للطبقات غير القادرة.



وأكد "دسوقي" حرص إدارة جامعة كفر الشيخ على تنظيم القوافل الطبية البشرية والبيطرية والزراعية لخدمة المجتمع المحلي المحيط بها، والتي تستهدف الوصول إلى الأماكن النائية لتوفير الرعاية الصحية لكل أبناء المحافظة، لأداء رسالتها التنموية والخدمية، وتحقيق الاستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة بالجامعة.