سياسي يقتلع علم الاتحاد الأوروبي ويرميه على الأرض

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو، يظهر قيام أحد الأشخاص السياسيين باقتلاع علم الاتحاد الأوروبي ويزرع مكانه علم فرنسا ثلاثي الألوان ثم يرمي علم أوروبا من سطح مؤسسة فرنسية إلى الأرض.



ويعتزم الحزب الجديد "الوطنيون" في فرنسا توجيه الدعوة للاستفتاء على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي – Frexit، حسبما أعلن فلوريان فيليبو في الاجتماع الرئيسي الأول للحزب.



ويظهر فيليبو في مشهد الفيديو وهو يرمي علم الاتحاد الأوروبي من علو شاهق إلى الأرض.



