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تقارير ومتابعات

"أحمد جابر".. من هاوى إلى بطل مصرى فى السباقات العالمية

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 02:14 ص
أحمد جابر
أحمد جابر
إيناس سعيد
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لم يتخيل "أحمد جابر" الشاب الثلاثيني الذي بدأ ممارسة الرياضة لإنقاص وزنه للحصول على الجسم المثالي الذي يحلم به منذ وقت طويل، أن تتحول هذه الرياضة إلى أسلوب حياته الجديد، ويشارك في المسابقات المختلفة في دول أجنبية عدة.

كانت البداية عندما سافر إلى برلين للعمل هناك كمهندس سوفت وير في أحد الشركات منذ 5 سنوات، وهو ما شجعه على التغيير الكلي لحياته ونفسه، فبدأ بممارسة رياضة الجري وركوب الدراجة بشكل هاوي منذ عام 2015، إلى أن سمع عن سباق الترايلثون الثلاثي وهو عبارة عن ممارسة 3 رياضات هم السباحة والدراجة والجري لمسافات صغيرة، فشارك فيهم بداية من عام 2017.

لكن الحادث الأليم الذي أصابه بكسر في الحوض، أعجزه قليلًا عن ممارسة أي من رياضاته المفضلة لفترة طويلة من الوقت حتى يصل إلى مرحلة الشفاء التام التي تمكنه من استمراره لممارسة الرياضة.

مع تماثله للشفاء، عاد "أحمد" للحلبة من جديد بمشاركته في سباق الرجل الحديدي "half Ironman" في إسبانيا، واستطاع أن يحصد المركز الأول على جميع المشاركين، رغم أنه اعتمد في تدريبه على ذاته دون الاعتماد على مدرب معين، وهو ما شجعه وحفزه على الاستمرار، "في السباق دا كان في مصريين كتير، عرفت منهم أنهم عاملين جروب لسباقات الرجل الحديدي وبيشارك في سباقات بتقام خارج البلد".

ومع حماسه المتزايد، شارك في سباق الرجل الحديدي الذي أقيم منذ شهر تقريبًا، في النمسا، وكان المصري الوحيد المشارك فيه، محققًا لقب البطولة بعد أن خاض الرياضات الثلاثة "سباحة، دراجة، جري" في زمن قياسي هو خمس ساعات و29 دقيقة.

التدريب من 5 إلى 12 ساعة أسبوعيًا هو الوقت الذي حدده مدرب "أحمد" ليتمكن من خوضه السباق، فكان يستغل الوقت قبل بداية عمله والذي يبدأ من التاسعة صباحًا، وينتهي في السادسة مساءً، للتدريب ساعتين أو ثلاث ساعات، أما في العطلات الرسمية كان يتدرب ما يقرب من 5 ساعات للتعويض.

يرى "أحمد" أن هذه السباقات التي يشارك فيها تحقق "نوع من التوازن في المجهود العقلي والبدني وبتظبط نظام الحياة، لما بدأت أمارس رياضة كنت بتخيل أنها حاجة صعبة جدًا، لحد ما بدأت أشارك في ماراثونات، مبقتش صعبة زي ما كنت بتخيل، الحدود اللي بنحطها بتكون في دماغنا بس مش في جسمنا أن الحاجة دي صعب نعملها لكن أي حاجة ممكن نعملها".

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