تشريح جثة "طفل البالوعة" في السلام

أمرت نيابة السلام، الأربعاء، بتشريح ودفن جثة طفل سقط في بالوعة مساء أمس الثلاثاء، بالسلام، وذلك بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.



وكان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارًا من قسم شرطة السلام، يفيد بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بسقوط "كمال أسامة" 10 سنوات، داخل بالوعة بمنطقة الشارع الجديد.



انتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة العقيد محمد دويدار، مفتش مباحث السلام، لمحل الواقعة، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية، وفرق الإنقاذ، وتم انتشال جثة الطفل، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.