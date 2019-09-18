قررت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، إخلاء سبيل الصحفي محمد أبوزيد بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات، في اتهامه وآخرين بنشر شائعات وبيانات كاذبة، في قضية "المحور الإعلامي" التابع للإخوان.



كانت النيابة أمرت بحبس المتهم على خليفة واستكمال التحقيقات في القضية "441" حصر أمن دولة عليا، وأسندت إلى المتهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.



كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.