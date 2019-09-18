تراجع الأسهم الأمريكية وسط تحذير بشأن أرباح فيديكس

تراجعت الأسهم الأمريكية بمستهل التعاملات، اليوم الأربعاء، متأثرة بتحذير فيديكس بشأن أرباح العام بأكمله، بينما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بشأن أسعار الفائدة.



وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 35.41 نقطة أو 0.13 بالمئة إلى 27075.39 نقطة.



وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.20 نقطة أو 0.14 بالمئة إلى 3001.50 نقطة.



وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 11.39 نقطة أو 0.14 بالمئة ليصل إلى 8174.62 نقطة.