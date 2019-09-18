تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 45 يومًا

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، الأربعاء، تجديد حبس متهم ببث أخبار كاذبة لقناة "مكملين" الإخوانية والمعروفة بـ"مكملين 2" 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة.



ووجهت النيابة العامة للمتهم أحمد السخاوي عدة تهم منها بث أخبار كاذبة لقناة "مكملين" الإخوانية، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.



كما يواجه المتهمين بالقضية ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.