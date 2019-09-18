الشرطة البوسنية تضبط 34 مهاجرًا قرب الحدود مع صربيا

أعلنت الشرطة في البوسنة، اليوم الأربعاء، العثور على 34 مهاجرًا داخل شاحنة قرب الحدود مع صربيا.



وذكرت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية- التي بثت النبأ- أن الشرطة البوسنية أصدرت بيانًا أشارت فيه إلى القبض على مواطن بوسني للاشتباه في تهريبه المهاجرين بشرق البلاد، وأن المهاجرين لم يحملوا مستندات هوية، إلا أنهم قالوا إنهم يحملون الجنسيات السورية والفلسطينية.



يشار إلى أن آلاف المهاجرين تتقطع بهم السبل في البوسنة لدى محاولاتهم العبور نحو دول غرب أوروبا، وعادة ما يدخل المهاجرون البوسنة من صربيا أو الجبل الأسود بهدف استكمال رحلتهم نحو كرواتيا.

