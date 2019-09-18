مستشفى ميت غمر يتسلم جهاز تفتيت حصوات الكلى دون جراحة

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة في محافظة الدقهلية، توريد أول وأحدث جهاز تفتيت حصوات الكلى بالموجات التصادمية (ESWL ) ومشتملاته دون جراحة لمستشفي كلى ومسالك ميت غمر، والذي جاء تبرعا من أحد المواطنين، بقيمة إجمالية تبلغ 3 ملايين جنيه.



وأوضح مكي- في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن هذا الجهاز يعد الجهاز الوحيد من نوعه بمستشفيات الدقهلية في تفتيت الحصوات في وقت قياسي دون تدخل جراحي؛ مما سيعود بالنفع على متلقي هذه الخدمة، وتخفيف معاناة الكثير من مرضى حصوات الكلى.



وأشار إلى وضع خطة لتدريب الأطقم الطبية القائمة على العمل خلال المرحلة المقبلة.