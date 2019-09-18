راكب يمني يحاول تهريب 900 جرام من مخدر القات

ضبطت إدارة البحث الجنائي بمطار القاهرة الدولي راكبًا يمنيًا حاول تهريب 900 جرام من القات المخدر.



أثناء إنهاء إجراءات دخول ركاب الطائرة اليمنية القادمة من مطار سيئون تم تفتيش راكب يمني بمساعدة سلطات الجمارك بعد ورود معلومات لإدارة البحث الجنائي تفيد حوزته مواد مخدرة وعثر داخل إحدى حقائبه على كمية من نبات القات المخدر وزنت نحو 900 جرام.



وأمر اللواء حسين منيع، مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولي، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الراكب.