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محافظات

ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع عامة

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 04:03 م
جريدة الدستور
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استقبل ميناء دمياط خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أربع سفن حاويات، وسبع سفن بضائع عامة، وغادرته سفينة حاويات وخمس سفن بضائع عامة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء إلى 19 سفينة.

وأفاد بيان صدر عن المركز الإعلامي لهيئة الميناء، اليوم الأربعاء، بأن حركة الصادر من البضائع العامة شملت ألف طن يوريا، و336 طن رخام، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 14300 طن ذرة، و9456 طن حديد، و1500 طن قمح، و4564 طن خشب و400 طن ميثانول وعشرة آلاف طن جلاتين ونواتج.‎

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 91 حاوية "مكافئة".. والحاويات الوارد 113 حاوية "مكافئة".. في حين بلغ عدد الحاويات "الترانزيت" 422 حاوية "مكافئة".

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام في الميناء 90615 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 14151 طنًا.

وغادر الميناء، قطار محمل بحمولة إجمالية 1361 طن قمح، و841 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 49198 طنًا من البضائع العامة منها 89 سيارة نقل محملة بـ3932 طن قمح.

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