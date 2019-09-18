البابا يهنأ خدام العذراء بمعسكر الفجالة الخيري"فيديو"

أطلق البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مقطع فيديو، يهنئ فيه خدام كنيسة السيدة العذراء مريم بالفجالة للأقباط الأرثوذكس ببدء معسكرهم السنوي.



وجاء ذلك في بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة القس بولس حليم متحدثها الرسمي.



واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في منتصف الشهر الجاري بعيد رأس السنة القبطية المعروف كنسيًا بـ"عيد النيروز"، لتبدأ عامًا قبطيًا جديدًا يحمل تاريخ 1736 يُختتم في سبتمبر المقبل، وتنقطع الكنيسة عن الأصوام المطولة ما خلا صوم يومي الأربعاء والجمعة أسبوعيًا، حتى تحتفل بصوم الميلاد في يوم 25 من نوفمبر المقبل.

