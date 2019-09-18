"ثقافة الفيوم" تناقش المشكلة السكانية وآثارها على المجتمع

نظّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددًا من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الفيوم، وعقدت مكتبة الطفل محاضرة دينية بمناسبة رأس السنة الهجرية ألقتها دولت عنانى، الواعظ بمنطقة الأزهر الشريف، كما أقامت مكتبة الكعابي الفرعية محاضرة بعنوان "القيم الإيجابية فى الشارع المصري"، بالتعاون مع إدارة المكتبات بفرع ثقافة الفيوم ألقاها أستاذ علي صلاح، تحدث فيها عن بعض العادات والتقاليد الموجودة فى الشارع المصري، مثل التسامح وحب الجار، وناقشت السلبيات الموجودة حاليًا وطرح حلول لها والحرص على بعض العادات والتقاليد الحسنة الموجودة في الشارع المصري.



أعدت مكتبة منية الحيط الفرعية محاضرة بعنوان "المشكلة السكانية وآثارها على المجتمع" لأحمد محمد الذي تحدث خلالها عن المحاولات السابقة عبر العصور المختلفة لتقدير عدد السكان، وكانت أولى المحاولات من أحد علماء الحملة الفرنسية عام 1800، حيث بدأ الوعى بالمشكلة السكانية منذ عام 1936، وتنحصر أبعاد المشكلة السكانية فى ثلاثة أبعاد وهى معدل نمو سكانى مرتفع وتوزيع سكانى غير متوازن وخصائص سكانية غير ملائمة، وأشار إلي دور الثقافة والإعلام فى مواجهة المشكلة السكانية، وأوضح التعريف بالمشكلة السكانية وتوفير المعلومات الأساسية عنها باختيار أنسب وسائل الاتصال وفقًا لنوعية وإمكانات الجمهور المستهدف وعرض الأفلام الوثائقية والروائية التى تعالج المشكلة، أما عن دور الدولة فى مواجهة المشكلة السكانية فيقوم على تخفيض معدل النمو السكانى عن طريق الأجهزة المعنية بتنظيم الأسرة وإنشاء مجتمعات جديدة فى الصحراء وبناء وتنمية القرية المصرية.



نفّذ بيت ثقافة سنورس "ورشة تعليم رسم للأطفال " لتنمية موهبة الأطفال فى مجال الفن، وحثهم على إنشاء طفل مبدع فى موهبة الرسم، كما أقام نادي أدب قصر ثقافة الفيوم ورشة استماع ومناقشة أعمال الأدباء لقصائد مثل إني لها، الخوف، سور الأوض، بدون عنوان، بحضور أحمد جمعة، مروة عادل، أسامة رمضان، إلي جانب قصة قصيرة بعنوان "سنعود يا وطني" لعائشة وجيه، وقدمت فرقة عرب الفيوم البدوية عرضًا فنيًا بالقصر علي المسرح المكشوف وسط حضور جماهيري.