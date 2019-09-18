مطروح تتسلم 3 أجهزة لمنع التعديات على خطوط مياه الشرب

تسلمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة مطروح، ثلاث "رادارات " لكشف التعديات على خطوط المياه، ووقف تزايد حالات التعدي، واستخدام مياه الشرب في ري الزراعات على خط المياه الرئيسي الناقل لمياه الشرب من محطة تنقية جنوب العلمين، بطول نحو 220 كيلو مترًا.



وقال محافظ مطروح، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن الحفاظ على وصول مياه الشرب إلى المواطنين، ووقف التعديات على خطوط المياه تعد قضية أمن قومي، مع الحرص على وقف أي تعديات مع عدة إجراءات قامت بها المحافظة لتوفير مياه الشرب للمواطنين وتحقيق الاستقرار لهم، ومنها شراء أجهزة "رادار" جديدة للكشف على كافة التعديات على خطوط المياه الرئيسية في المحافظة.



ومن جانبه، أوضح إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى في مطروح، أنه باستلام الشركة لهذه الرادارات الجديدة سيتم العمل على تكثيف الحملات على طول الخطوط، للكشف عن الوصلات "الخلسة" ومنع وإزالة التعديات على خطوط المياه واتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المتعدين، ومنع إهدار مياه الشرب، خاصة مع ارتفاع تكلفة تنقية، ونقل مياه الشرب للأهالي.

