فيديو.. ناجية من السرطان تعبر بحر المانش 4 مرات

عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو، لإحدى الناجيات من مرض السرطان وهي تعبر بحر المانش 4 مرات دون توقف.



ونجحت الناجية الأمريكية من مرض سرطان الثدي سارة توماس البالغة من العمر 37 عاما، في عبور قناة المانش 4 مرات في بريطانيا، حيث استغرق قطع المسافة 54 ساعة.



يذكر أن سارة شفيت بشكل تام من سرطان الثدي في عام 2018، وأهدت هذا الإنجاز إلى كل الناجيين في العالم.

