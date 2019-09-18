فيديو.. ناجية من السرطان تعبر بحر المانش 4 مرات
الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 03:45 م
هدير شعراويطباعة
عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو، لإحدى الناجيات من مرض السرطان وهي تعبر بحر المانش 4 مرات دون توقف.
ونجحت الناجية الأمريكية من مرض سرطان الثدي سارة توماس البالغة من العمر 37 عاما، في عبور قناة المانش 4 مرات في بريطانيا، حيث استغرق قطع المسافة 54 ساعة.
يذكر أن سارة شفيت بشكل تام من سرطان الثدي في عام 2018، وأهدت هذا الإنجاز إلى كل الناجيين في العالم.
ونجحت الناجية الأمريكية من مرض سرطان الثدي سارة توماس البالغة من العمر 37 عاما، في عبور قناة المانش 4 مرات في بريطانيا، حيث استغرق قطع المسافة 54 ساعة.
يذكر أن سارة شفيت بشكل تام من سرطان الثدي في عام 2018، وأهدت هذا الإنجاز إلى كل الناجيين في العالم.