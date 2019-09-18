توخيل: نيمار فعل كل ما يستطعي ليرحل عن الباريسي

كشف ​توماس توخيل​ المدير الفني لفريق ​سان جيرمان​ أن ​نيمار​ فعل كل ما في وسعه لمغادرة النادي في الصيف.



وقال توخيل: "إنه لا يريد أن يكون هنا. لقد حاول كل ما في وسعه لمغادرة النادي. لم يساعد ذلك في جعله يتمتع بشعبية. يمكن أن تشعر بذلك، وأستطيع أن أفهم ما إذا كانت الجماهير غاضبة، حتى بشكل دائم".





وأضاف: "لم يكن هناك تعارض بيني وبينه. لهذا السبب كان من السهل جدًا بالنسبة لي السماح له باللعب. لقد تدرب دائمًا بشكل احترافي. وأشعر أن القرار كان مريحا بالنسبة له، على الرغم من أنه كان ضد رغباته".