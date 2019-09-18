ويليان يتحدث عن المشادة الكلامية مع زيمله

تحدث البرازيلي ​ويليان​ عن المشادة التي حصلت بينه وبين روس ​باركلي​ قبل تسديد ركلة الجزاء الضائعة أمام ​فالنسيا​ في الجولة الاولى من دور المجموعات.



وشوهد الثنائي في نقاش حول أحقية تسديد الركلة، قبل أن يسدد باركلي الكرة لتصطدم بالقائم ويفوت فرصة التعادل.



وقال ويليان بعد المباراة: "باركلي شعر بالثقة للتسديد، وأنا أردت التسديد، أضاع الكرة وأمر يمكن أن يحدث لأي لاعب".



وأضاف: "علينا تقديم أداء أفضل، لا يزال هناك خمسة لقاءات بعد، لذا نملك فرصة للعبور للدور المقبل".



وكان فرانك لامبارد، مدرب ​تشيلسي​، قد أكد أن باركلي كان المنوط بالتسديد في اللقاء الذي خسره البلوز بهدف نظيف أمام فالنسيا مساء الثلاثاء.