ويليان يتحدث عن المشادة الكلامية مع زيمله
الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 03:26 م
وكالاتطباعة
تحدث البرازيلي ويليان عن المشادة التي حصلت بينه وبين روس باركلي قبل تسديد ركلة الجزاء الضائعة أمام فالنسيا في الجولة الاولى من دور المجموعات.
وشوهد الثنائي في نقاش حول أحقية تسديد الركلة، قبل أن يسدد باركلي الكرة لتصطدم بالقائم ويفوت فرصة التعادل.
وقال ويليان بعد المباراة: "باركلي شعر بالثقة للتسديد، وأنا أردت التسديد، أضاع الكرة وأمر يمكن أن يحدث لأي لاعب".
وأضاف: "علينا تقديم أداء أفضل، لا يزال هناك خمسة لقاءات بعد، لذا نملك فرصة للعبور للدور المقبل".
وكان فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، قد أكد أن باركلي كان المنوط بالتسديد في اللقاء الذي خسره البلوز بهدف نظيف أمام فالنسيا مساء الثلاثاء.
وشوهد الثنائي في نقاش حول أحقية تسديد الركلة، قبل أن يسدد باركلي الكرة لتصطدم بالقائم ويفوت فرصة التعادل.
وقال ويليان بعد المباراة: "باركلي شعر بالثقة للتسديد، وأنا أردت التسديد، أضاع الكرة وأمر يمكن أن يحدث لأي لاعب".
وأضاف: "علينا تقديم أداء أفضل، لا يزال هناك خمسة لقاءات بعد، لذا نملك فرصة للعبور للدور المقبل".
وكان فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، قد أكد أن باركلي كان المنوط بالتسديد في اللقاء الذي خسره البلوز بهدف نظيف أمام فالنسيا مساء الثلاثاء.