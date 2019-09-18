7 ديسمبر.. الفصل في دعوى طرد "المتحدة للإنتاج الداجني"

حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة 7 ديسمبر المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بالفصل في التنازع بين الحكمين النهائيين المتناقضين واللذين صدر أولهما من محكمة القيم بطرد الشركة المتحدة للإنتاج الداجني من الأرض البالغ مساحتها 14 فدانًا بالقاهرة، والثاني الصادر من محكمة الإسكندرية الإبتدائية الذي يقضي بعدم طرد الشركة.



وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا قررت في 22 يونيو الماضي، حجز الدعوى رقم 12 لسنة 35 تنازع، والمطالبة بالفصل في التنازع بين حكمين متناقضين، وذلك لكتابة تقريرها بالرأى القانوني في الدعوى، وعقب الانتهاء من كتابة التقرير تم إرساله للمحكمة التي حددت الجلسة السابقة لنظرها.



وطالبت الشركة، بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القيم بتاريخ 2 أبريل 2005 بطرد الشركة المتحدة للإنتاج الداجني من الأرض البالغ مساحتها 14 فدانًا و23 قيراطًا و21 سهمًا المبينة الحدود والمعالم بصحيفتي الدعويين المقيدتين برقمي 142 لسنة 3، 74 لسنه 21 وتقارير خبراء وزارة العدل المودعة وبتسليمها وردها عينًا من الأرض موضوع الدعوى، والمستأنف أمام محكمة القيم العليا بالطعون أرقام 44، 50، 51، 53 لسنه 25 ق، 27 لسنه 26 ق قيم والذي قضي بتأييده بجلسة 10 فبراير 2007 وحتى يفصل في النزاع القائم بشأن هذين الحكمين النهائيين المتناقضين.