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حوادث

تأجيل محاكمة 271 متهمًا بـ"حسم ولواء الثورة"

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 03:22 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
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أجلت محكمة الجنايات المختصة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الأربعاء، محاكمة 271 متهمًا في قضية "حسم ولواء الثورة"، في اتهامهم بتكوين خلية إرهابية وارتكاب جرائم قتل وتخريب للممتلكات العامة والخاصة، إلى جلسة 25 سبتمبر الجاري.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين بقضية حسم 2، تهم اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة، كما أسندت لهم لمتهمي قضية "لواء الثورة"، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.

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