كلوب: بإمكان نابولي الفوز بدوري الأبطال بعد تخطي الإنجليزي

أشار مدرب ​ليفربول​ يورجن كلوب إلى أن ​نابولي​ يمكنه الفوز ​بدوري أبطال أوروبا​، بعد هزيمة فريقه مساء أمس الثلاثاء.



وقال كلوب: "يمكنهم الفوز بالبطولة، هذا هو الحال. إذا كان لديك خطة جيدة ولاعبون جيدون، وهو ما لديهم بوضوح، فيمكنهم عندئذٍ الفوز في البطولة".



وأضاف: "لقد اختبرنا حقيقة أنه ليس عليك أن تكون أفضل فريق في العالم للفوز بدوري أبطال أوروبا".