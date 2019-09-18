كلوب: بإمكان نابولي الفوز بدوري الأبطال بعد تخطي الإنجليزي
الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 03:20 م
وكالاتطباعة
أشار مدرب ليفربول يورجن كلوب إلى أن نابولي يمكنه الفوز بدوري أبطال أوروبا، بعد هزيمة فريقه مساء أمس الثلاثاء.
وقال كلوب: "يمكنهم الفوز بالبطولة، هذا هو الحال. إذا كان لديك خطة جيدة ولاعبون جيدون، وهو ما لديهم بوضوح، فيمكنهم عندئذٍ الفوز في البطولة".
وأضاف: "لقد اختبرنا حقيقة أنه ليس عليك أن تكون أفضل فريق في العالم للفوز بدوري أبطال أوروبا".
وقال كلوب: "يمكنهم الفوز بالبطولة، هذا هو الحال. إذا كان لديك خطة جيدة ولاعبون جيدون، وهو ما لديهم بوضوح، فيمكنهم عندئذٍ الفوز في البطولة".
وأضاف: "لقد اختبرنا حقيقة أنه ليس عليك أن تكون أفضل فريق في العالم للفوز بدوري أبطال أوروبا".