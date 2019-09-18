لورينتي يسير على خطى مورينتس في دوري أبطال أوروبا

استطاع النجم الإسباني ​فرناندو لورينتي​ أن يسجل هدفا في مباراة فريقه ​نابولي​ أمام ​ليفربول​ يوم أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة ​دوري أبطال أوروبا​، حيث نجح البارتينوبي بالفوز بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.



وبحسب شبكة سبورت ميديا سيت، أصبح لورينتي أول لاعب إسباني يسجل مع أربعة أندية مختلفة في دوري أبطال أوروبا بعد النجم السابق فرناندو مورينتس.



وقد سجل لورينتي سابقا مع يوفنتوس وإشبيلية وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يسجل أمس مع نابولي الفريق الرابع له.