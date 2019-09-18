بعثة لاتسيو في طريقها إلى رومانيا

نشر الحساب الرسمي لنادي ​لاتسيو​ الإيطالي عبر وسيلة التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو يظهر لحظة استعداد الفريق للسفر إلى رومانيا لمواجهة فريق كلوب بروج الروماني في الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة ​الدوري الأوروبي​.



ويلعب في نفس المجموعة أيضا فريقي رين الفرنسي وسيلتك الاسكتلندي.



وكان نادي لاتسيو قد خسر في الجولة الماضية من ​الدوري الإيطالي​ أمام فريق سبال بنتيجة هدفين مقابل هدف خارج الديار.