بعثة لاتسيو في طريقها إلى رومانيا
الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 03:16 م
وكالاتطباعة
نشر الحساب الرسمي لنادي لاتسيو الإيطالي عبر وسيلة التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو يظهر لحظة استعداد الفريق للسفر إلى رومانيا لمواجهة فريق كلوب بروج الروماني في الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي.
ويلعب في نفس المجموعة أيضا فريقي رين الفرنسي وسيلتك الاسكتلندي.
وكان نادي لاتسيو قد خسر في الجولة الماضية من الدوري الإيطالي أمام فريق سبال بنتيجة هدفين مقابل هدف خارج الديار.
ويلعب في نفس المجموعة أيضا فريقي رين الفرنسي وسيلتك الاسكتلندي.
وكان نادي لاتسيو قد خسر في الجولة الماضية من الدوري الإيطالي أمام فريق سبال بنتيجة هدفين مقابل هدف خارج الديار.