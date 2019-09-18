"مقاولو البناء والتشييد" يتبرعون لـ"تحيا مصر"

سلط برنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز،الضوء على المبادرة التي قام بها مجموعة من المقاولين المصريين بالتبرع لصندوق تحيا مصر، إيمانا منهم بالدورالكبيرالذي يقوم به الصندوق في المجالات المختلفة الإنسانية والاجتماعية والتنموية بالإضافة إلى دوره في تحسين مستوى معيشة المصريين في القرى الأكثر فقرا واحتياجا.



وعرض البرنامج تقريرا يستعرض آراء المقاولين الذين شاركوا في هذه المبادرة، حيث قال محمود شعبان صاحب شركة اولاد شعبان للمقاولات:"إننا جئنا للوقوف مع بلدنا ضد الحملة الشرسة الممولة ضد الدولة".



وتابع:"إحنا كمقاولين جايين نقف مع بلدنا، ونتبرع لصندوق تحيا مصر، للمشاريع القومية التي تخدم الدولة، وتُفتح من خلالها بيوت الملايين".



ومن جانبه قال محمد الديب صاحب شركة الديب للتشييد والبناء، إن قطاع المقاولات هام للغاية، وتشجعه للدولة ونتمنى أن تستمر الدولة في دعم هذا القطاع.



وأكد خالد نور، من شركة الحسنة للرخام والجرانيت، إن مبادرة التبرع لصالح صندوق تحيا مصر، هدفها هو دعم قطاع التشييد والبناء والصحة والتعليم، خاصة وأن الصندوق أحد أهم الروافد الداعمة لهذه القطاعات في مصر".