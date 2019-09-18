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سياسي

"رياضة النواب": استبعاد منتخب رفع الأثقال يتنافى مع العدالة

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 03:11 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
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قال المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن قرار الاتحاد الدولى باستبعاد منتخب مصر لرفع الأثقال من بطولة العالم بتايلاند، يتنافى مع مبادئ العدالة الرياضية كونه يأتى بعد 3 سنوات من القضية وكونه يعاقب لاعبين على أفعال ارتكبها غيرهم، واصفًا توقيت إصدار القرار بالمثير للريبة.

وأكد رشاد، فى تصريحات له اليوم الأربعاء، دعم اللجنة الكامل في كافة الإجراءات والخطوات القانونية والقضائية التي سيتم اتخاذها لرفع هذا الظلم البيّن، مشيرا إلى أن اللجنة على اتصال دائم بوزير الرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية للتباحث بشأن مستجدات الأمور.

وأضاف رئيس لجنة الشباب والرياضة، وأكد أن هذا القرار لن يؤثر على خطوات الدولة الجادة للنهوض بالمنظومة الرياضية؛ ولن يؤثر على حالة الانتعاشة التي يعيشها جميع أبطالنا واتحاداتنا بمختلف الألعاب، وستظل منتخباتنا تتربع على منصات التتويج الدولية والإقليمية، قائلًا: "نثق في قدرة اللجنة على الأوليمبية على إدارتها السليمة للأزمة والتوصل لحكم يقضى بقبول الطعن على هذا القرار".

وأوضح أن دور الانعقاد الخامس للبرلمان سيشهد دعوة رئيس اللجنة الأوليمبية وجنيع رؤساء اتحادات الألعاب الرياضية بجانب وزير الرياضة؛ من خلال سلسلة من اللقاءات المتتابعة، للتباحث بشأن مستقبل المنظومة والتعرض على العراقيل والعوائق التي تواجه أبطالنا والعمل على حلها بما يتماشى مع خطة الدولة الطموحة للنهوض بكافة الألعاب الفردية.

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إلى أن الألعاب الفردية تمثل كنز حقيقى للمنظومة الرياضية أسهت في رفع اسم مصر عاليا بجميع المحافل الدولية، ومن ثم وجب التحرك سريعًا للاهتمام بها على أعلى مستوى من خلال دعم جميع الاتحادات، وتوفير الدعم اللازم، وهو ما ستتبناه اللجنة بدور الانعقاد الخامس.

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