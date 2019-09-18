"الأعلى للإعلام" يشكل لجنة لإعداد لائحة تراخيص الصحف

قال صالح الصالحي، عضو المجلس الأعلى للإعلام، إن المجلس برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، انتهى من تشكيل لجنة لإعداد لائحة تراخيص الصحف والمواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام.

وأشار إلى اللجنة تم تشكيلها برئاسة الدكتور عصام فرج الأمين العام للمجلس وعضويته وجمال شوقى عضو المجلس.



وأضاف الصالحي، أن اللجنة من المقرر أن تعد لائحة تراخيص جديدة للصحف والمواقع الالكترونية، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع خلال الأيام المقبلة لبحث صياغة اللائحة ووضع البنود الخاصة بها.



ونصت المادة"72" من القانون رقم 180 لسنة 2018 والخاص بتنظيم الإعلام تنص على أنه يكون إنشاء المنصات الفضائية والرقمية المشفرة platform على أراضى جمهورية مصر العربية والترخيص بها من حق المجلس الأعلى وحده دون غيره.