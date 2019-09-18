رد الجميل.. قطاع البناء: نتبرع دعما لإنجازات صندوق "تحيا مصر"

سلط برنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، الضوء على مبادرة مجموعة من المقاولين المصريين بالتبرع لصندوق "تحيا مصر"، إيمانًا منهم بالدور الكبير الذي يقوم به الصندوق في المجالات المختلفة الإنسانية والاجتماعية والتنموية، بالإضافة إلى دوره في تحسين مستوى معيشة المصريين في القرى الأكثر فقرًا واحتياجًا.



أكد محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة إكسبريس للمقاولات، أن صندوق "تحيا مصر" عالج مليون ونصف المليون مريض بفيروس "C".



وقال "رمضان" خلال تصريحاته بفضائية "اكسترا نيوز": "عندما ننظر فنرى صندوق تحيا مصر دعم العشوائيات التي يوجد بها أهالينا، وحط تحت أهالينا دي 100 خط، محتاجين إن إحنا نقف جنبهم، وإنهم جزء مننا، مثل حي الأسمرات، وغيط العنب، والإسكان الاجتماعي، ودهشور، وبورسعيد، وبدر، والإسماعيلية"، مؤكدًا أنها إنجازات كبيرة يقدمها صندوق تحيا مصر.



فيما قال سيد عيسى، رئيس شركة عيسى للسيراميك والبورسلين: "إحنا جايين عشان نرد الجميل لبلدنا اللي وقفت معانا وكبرتنا، والخير اللي إحنا فيه كله من بلدنا، إحنا جايين وقفة مع مصر أولًا، ومع المشاريع القومية التي تم تنفيذها".



وأضاف عصام أبو الدهب، صاحب شركة مقاولات، أن حجم الأعمال التي تمت من خلال صندوق تحيا مصر من مشروعات قومية تشمل المياه، والصرف الصحي في القرى الأشد احتياجًا، قائلًا: "إحنا شغالين في المشاريع دي، وعارفين الصندوق بيقوم بإيه".