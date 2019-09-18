حارس مرمى البافاري يعلن موعد اعتزاله

كشف مانويل نوير، حارس ​بايرن ميونيخ​ ومنتخب ألمانيا، عن موعد اعتزاله اللعب الدولي، ما يفتح المجال أمام منافسيه للحصول على فرصة حماية عرين المانشافت.



ووفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإنَّ الحارس المخضرم صاحب الـ33 عاما، يفكر في الاعتزال الدولي بعد مشاركته ببطولة ​يورو 2020​.



وأفادت الصحيفة، أن نوير اختار التوقيت المثالي لاعتزاله، عندما يبلغ من العمر 34 عامًا، وقبل مونديال 2022.



يذكر أن مارك أندريه تير ​شتيجن​ قد انتقد عدم حصوله على فرصة للمشاركة برفقة الماكينات الألمانية، في ظل اعتماد يواكيم لوف على حارس اتلنادي البافاري.



ومن المتوقع أن يصبح تير شتيجغن الحارس الأساسي للمانشافت فور اعتزال نوير العام القادم.