وفاة لاعب رينجرز السابق بعد معاناة طويلة مع المرض

توفي فرناندو ريكسن مدافع ​رينجرز​ السابق عن عمر يناهز 43 عامًا، بعد معركة طويلة مع مرض العصب الحركي.



من جهته، أصدر نادي رينجرز بيانًا بعد وفاته جاء فيه: "رينجرز حزين بشدة لإعلان أن اللاعب السابق فرناندو ريكسن قد وافته المنية هذا الصباح بعد معركته مع مرض الخلايا العصبية الحركية".



وتابع: "أمضى فرناندو ستة مواسم مليئة بالألقاب في إبروكس بعد أن انضم في البداية إلى عدد من اللاعبين الهولنديين الآخرين تحت قيادة المدرب ديك أدفوكات في صيف عام 2000".