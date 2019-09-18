وفاة لاعب رينجرز السابق بعد معاناة طويلة مع المرض
الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 03:07 م
وكالاتطباعة
توفي فرناندو ريكسن مدافع رينجرز السابق عن عمر يناهز 43 عامًا، بعد معركة طويلة مع مرض العصب الحركي.
من جهته، أصدر نادي رينجرز بيانًا بعد وفاته جاء فيه: "رينجرز حزين بشدة لإعلان أن اللاعب السابق فرناندو ريكسن قد وافته المنية هذا الصباح بعد معركته مع مرض الخلايا العصبية الحركية".
وتابع: "أمضى فرناندو ستة مواسم مليئة بالألقاب في إبروكس بعد أن انضم في البداية إلى عدد من اللاعبين الهولنديين الآخرين تحت قيادة المدرب ديك أدفوكات في صيف عام 2000".
من جهته، أصدر نادي رينجرز بيانًا بعد وفاته جاء فيه: "رينجرز حزين بشدة لإعلان أن اللاعب السابق فرناندو ريكسن قد وافته المنية هذا الصباح بعد معركته مع مرض الخلايا العصبية الحركية".
وتابع: "أمضى فرناندو ستة مواسم مليئة بالألقاب في إبروكس بعد أن انضم في البداية إلى عدد من اللاعبين الهولنديين الآخرين تحت قيادة المدرب ديك أدفوكات في صيف عام 2000".