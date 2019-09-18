حبس شاب هشم رأس شقيقه بشومة في العياط

أمرت نيابة العياط، الأربعاء، بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بقتل شقيقه بعدما هشم رأسه بشومة بسبب خلافات بينهما.



وكشفت التحقيقات برئاسة المستشار نهاد أبو النصر رئيس نيابة الصف والعياط الكلية، أن الأجهزة الأمنية بالجيزة تلقت إخطارًا بمقتل شاب في العياط، فانتقلت قوات الأمن وتبين أن الجثة لشاب يبلغ من العمر 30 عامًا، مصابًا بكسر بالجمجمة نتيجة الضرب بآلة حادة.



وذكرت التحريات أن شقيق المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة وأن خلاف حدث بينهما بسبب الميراث دفع المتهم لضرب شقيقه على رأسه بشومة مسببًا له جرح عميق ثم انهال ضربًا عليه حتى سقط قتيلًا وفر المتهم هاربًا.



تمكنت قوة أمنية برئاسة العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة والمقدم أحمد صبحي رئيس مباحث العياط من القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما حول الميراث، كما اعترف أن المجني عليه كان دائم تعاطي المواد المخدرة وتحدث بينهما خلافات ومشاجرات بسبب مطالبته بالأموال لشراء المخدرات.