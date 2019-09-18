مباحثات أمنية بين النمسا وسلوفينيا حول حماية الحدود

أكدت النمسا وسلوفينيا تطوير التعاون الأمني المشترك وتبادل الخبرات؛ لتطوير المراكز الشرطية علاوة على التنسيق المتبادل في منتدى "سالزبورج" والاتحاد الأوروبي، لحماية الحدود والحد من اللجوء.



وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية النمساوية، اليوم الأربعاء، بمناسبة ختام زيارة وزير الداخلية النمساوي فولفغانغ بيشورن لمحادثاته مع نظيره وزير الداخلية السلوفيني بوشتيان بوكلوكار في العاصمة السلوفينية "ليوبليانا" بحضور وفدين أمنيين كبيرين.



وأوضح البيان أن وزير الداخلية فولفغانغ بيشورن أكد أن سلوفينيا ليس مجرد دولة جارة بل تعد شريكًا مهمًا للنمسا، لافتًا إلى أن ما يجمع النمسا وسلوفينيا هو العديد من المصالح الأمنية سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي.



يذكر أن المؤتمر الوزاري لـ"منتدى سالزبورج" سوف يعقد يومي 6 و7 نوفمبر المقبل في "فيينا" ويركز على مكافحة الاتجار بالبشر على طول طريق البلقان والمواقف المشتركة بشأن سياسة اللجوء وحماية الحدود الأوروبية.