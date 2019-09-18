ترامب يوجه بتشديد العقوبات الاقتصادية على إيران

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، توجيهات عاجلة لوزارة الخزانة الأمريكية بتشديد العقوبات الأمريكية على إيران.



جاء ذلك في الوقت الذي تتهم فيه الولايات المتحدة الأمريكية، إيران بالتورط في الهجوم على هجمات أرامكو السعودية، وهو ما تنفيه السلطات الإيرانية، محملة الحوثيين في اليمن مسئولية الحادث.



وتتصاعد حدة التوترات بين الطرفين منذ انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية، من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، خلال العام الماضي، ومنذ ذلك الموعد وتفرض واشنطن العديد من العقوبات الأمريكية على إيران في جميع القطاعات.



وجاء الرد الإيراني على تلك العقوبات بمزيد من الخطوات من تقليها من الاتفاق النووي، مع القوى الأوروبية، وكان آخرها قد هددت أمس الثلاثاء باستعدادها لاتخاذ الخطوة الرابعة الأكثر خطورة.