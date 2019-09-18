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رياضة

زينتشينكو: عودة ميندي دفعة قوية لفريق السيتي

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 03:05 م
جريدة الدستور
وكالات
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لفت اللاعب أولكسندر ​زينتشينكو​ إلى أن عودة زميله بنيامين ميندي قبل المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة في ​دوري أبطال أوروبا​ مهمة للغاية بالنسبة للفريق.

وقال زينتشينكو: "أنا سعيد للغاية لأنه عاد بعد أن خسر الكثير من الوقت ورأى الجميع كيف عمل على الشفاء. إنه مهم للغاية بالنسبة لنا. إنه موسم طويل وهناك الكثير من المسابقات لذا نحتاج إلى الكثير من اللاعبين. أنا سعيد له".

جدير بالذكر أن ميندي عانى من انتكاسات طويلة الأجل منذ وصوله إلى استاد الاتحاد في عام 2017، حيث غاب المدافع ما مجموعه 85 مباراة للنادي، بعد انتقاله البالغ 50 مليون جنيه إسترليني قبل عامين.

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