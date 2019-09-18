المنظمة العربية للسياحة تدين هجوم أرامكو

أدانت المنظمة العربية للسياحة العدوان التخريبي، الذي استهدف معملين تابعين لشركة "أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص شرق المملكة العربية السعودية يوم السبت الماضي.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن المنظمة قولها- في بيان من مقرها بجدة اليوم الأربعاء- "إن هذا العمل الإجرامي باستهداف مرافق حيوية تمثل عصبًا للاقتصاد الدولي، يهدف إلى النيل من أمن واستقرار المملكة والطاقة العالمية، كما أنه ذو طابع إجرامي متأصل الشر، ترفضه كل الشرائع والقوانين والمبادئ الدولية".



وأكدت المنظمة ثقتها الكاملة في تصدي المملكة العربية السعودية لهذه الأعمال بأشكالها وصورها كافة، وبقدرتها على صد أي عدوان واعتداء.