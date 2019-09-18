بى بى سى: أزمة بريطانيا السياسية تضع اقتصاد اسكتلندا فى خطر

أكدت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سى"، أن اقتصاد اسكتلندا ينكمش بسبب عدم اليقين من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتقلص الاقتصاد بين شهري أبريل ويونيو، وفقًا لآخر الأرقام الرسمية.



وتشير البيانات الصادرة عن الحكومة الاسكتلندية إلى انخفاض الإنتاج بنسبة 0.3٪ خلال الفترة، كما شهد نشاط الإنشاءات انخفاضًا حادًا- وبالكاد نما قطاع الخدمات، بينما ارتفع الناتج المحلى الإجمالي بنسبة 0.7٪ خلال العام، في حين نما الاقتصاد البريطانى بنسبة 1.2٪ خلال نفس الفترة.



وأوضحت الهيئة أن اسكتلندا شهدت أكبر انخفاضات في القطاعات التي أظهرت زيادات كبيرة في الربع السابق، ومن الممكن أن يكون النمو السابق بسبب المخزونات التي يتم بناؤها أو العمل الذي يتم تقديمه قبل تاريخ الخروج الأصلى المخطط له من الاتحاد الأوروبى.



وقال وزير المالية ديريك ماكاى: "بالنظر إلى التحذيرات المتكررة من منظمات الأعمال والانكماش في جميع أنحاء المملكة المتحدة في نفس الربع، فإنه أمر غير مفاجئ، ولكنه محبط للغاية، لأننا نرى الآن تأثير خروج بريطانيا على الاقتصاد الاسكتلندي، ومسئولية هذا الانكماش تقع بالكامل على عاتق حكومة المملكة المتحدة".



وتابع: "لا يمكن أن يكون هناك الآن شك في أن أي شكل من أشكال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيضر باقتصادنا. وأن الخروج دون صفقة سيكون كارثيًا على اسكتلندا وقد يدفع البلاد إلى الركود".

