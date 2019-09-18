نجم تشيلسي يتوعد بالانتقام من اليفربول
الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 02:00 م
وكالاتطباعة
كشف تامي أبراهام مهاجم تشيلسي الانجليزي السابق، ان الفريق سيقدم افضل ما لديه امام ليفربول، وذلك بعد الخسارة امام فالنسيا ضمن منافسات الجولة الاولى من دور المجموعات في دوري الابطال.
وتحدث أبراهام عن المواجهة المرتقبة امام ليفربول لصحيفة "ميرور" البريطانية:" مواجهة الريدز ستكون اختبار لنا، يمكننا إخراج غضبنا أمام ليفربول، وكل فريق يتطلع لتحقيق الفوز".
وعن الخسارة امام الخفافيش قال:" بالطبع نشعر بالإحباط، لم نقدم اداء جيد، وفالنسيا نجح في حرماننا من اللعب بالأسلوب الذي أردناه، ويستحقون الفوز في اللقاء".
وتحدث أبراهام عن المواجهة المرتقبة امام ليفربول لصحيفة "ميرور" البريطانية:" مواجهة الريدز ستكون اختبار لنا، يمكننا إخراج غضبنا أمام ليفربول، وكل فريق يتطلع لتحقيق الفوز".
وعن الخسارة امام الخفافيش قال:" بالطبع نشعر بالإحباط، لم نقدم اداء جيد، وفالنسيا نجح في حرماننا من اللعب بالأسلوب الذي أردناه، ويستحقون الفوز في اللقاء".