نجم تشيلسي يتوعد بالانتقام من اليفربول

كشف تامي أبراهام مهاجم ​تشيلسي​ الانجليزي السابق، ان الفريق سيقدم افضل ما لديه امام ​ليفربول​، وذلك بعد الخسارة امام ​فالنسيا​ ضمن منافسات الجولة الاولى من دور المجموعات في ​دوري الابطال​.



وتحدث أبراهام عن المواجهة المرتقبة امام ليفربول لصحيفة "ميرور" البريطانية:" مواجهة الريدز ستكون اختبار لنا، يمكننا إخراج غضبنا أمام ليفربول، وكل فريق يتطلع لتحقيق الفوز".



وعن الخسارة امام الخفافيش قال:" بالطبع نشعر بالإحباط، لم نقدم اداء جيد، وفالنسيا نجح في حرماننا من اللعب بالأسلوب الذي أردناه، ويستحقون الفوز في اللقاء".