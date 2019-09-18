أسعار صرف الدولار في مصر اليوم 1892019

شهدت أسعار صرف الدولار تراجعًا خلال التعاملات اليوم 1892019، الأربعاء، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في مصر.



وطبقا لآخر تحديث، تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمقدار قرشين، ليسجل ١٦،٣٠ جنيه للشراء، و١٦،٤٠ جنيه للبيع.



كما تراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي قرشين، ليسجل ١٦،٢٦ جنيه للشراء، و١٦،٢٦ جنيه للبيع.



في حين تراجع سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي قرشين، ليسجل ١٦،٢٨ جنيه للشراء، و١٦،٣٨ جنيه للبيع.



وفي البنك الأهلي اليوناني، تراجع سعر الدولار أربعة قروش، ليسجل ١٦،٢٩ جنيه للشراء، و١٦،٣٩ جنيه للبيع.



ويتحدد سعر الصرف في البنوك العاملة في مصر وفقا لآلية العرض والطلب التي بدأت مع تحرير سعر الصرف في ٣ نوفمبر ٢٠١٦، فكلما زاد المعروض من العملة الأجنبية "الدولار" وتراجع الطلب عليه، انخفض معه سعر الدولار.