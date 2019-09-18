ملتقى الشارقة الدولي للراوي يستلهم قصص "ألف ليلة وليلة"

يستلهم ملتقى الشارقة الدولي للراوي في دورته التاسعة عشرة قصص كتاب "ألف ليلة وليلة" ليغذي الخيال في عقول الأجيال الجديدة التي استمالتها التكنولوجيا الحديثة بإبهارها وسرعتها.



ينطلق الملتقى الذي ينظمه معهد الشارقة للتراث، 24 سبتمبر ويستمر لثلاثة أيام بمشاركة 97 راويا وباحثا وإعلاميا من 43 دولة بينها إيطاليا كضيف شرف.



وقالت منسقة الملتقى عائشة الحصان الشامسي، أمس الثلاثاء: "بعد أن كان الملتقى إماراتيا خليجيا، أصبح عربيا ثم دوليا، يستضيف الرواة والحكواتيين من مختلف دول العالم".



ويشمل برنامج الملتقى مجموعة من الورش العملية والأحداث التفاعلية الموجهة بالأساس للأطفال والتي انبثقت أسماؤها من كتاب ألف ليلة وليلة مثل "المصباح المضيء، البلورة السحرية، مجوهرات الأميرة ياسمينة".



كما يشمل جلسة حوارية عن (ألف ليلة وليلة في الدراما الكويتية) بمشاركة سعاد عبد الله ومحمد المنصور وجاسم النبهان وعبد الرحمن العقل.



وينظم الملتقى حلقة نقاشية بعنوان (استلهام التراث الإماراتي) بالتعاون مع مجلس الإمارات للشباب.

كما يقيم معهد الشارقة للتراث معرضا يشمل أبرز إصداراته وبعض الكتب التي تتعلق بشعار الدورة.



بدأت فكرة الملتقى عام 2001 بإقامة (يوم الراوي) بهدف حصر وتوثيق مرويات وخبرات ومشاهدات الرواة الإماراتيين الذين ولدوا منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين ثم تحول في 2015 إلى ملتقى عربي إقليمي ثم ملتقى دولي يجذب الرواة من أنحاء العالم.