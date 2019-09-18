فاتي يفضل أسبانيا على حساب البرتغال

أشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية الى ان لاعب نادي ​برشلونة​ ​انسو فاتي​ قرر اختيار المنتخب الاسباني للعب معه في مسيرته الدولية.



وأضافت الصحيفة الكتالونية أن اللاعب الذي لم يبلغ 17 عامًا قد بدأ التواصل مع الاتحاد الاسباني من اجل المشاركة في نهائيات كأس العالم تحت 17 عامًا.



ولفتت صحيفة الموندو إلى أن اتحاد ​غينيا​ بيساو لكرة القدم والاتحاد ​البرتغال​ي الذي يرتبط بهما فاتي قد حاولا التواصل مع اللاعب الشاب من اجل اقناعه باللعب مع منتخبهما الا ان فاتي يرغب في اختيار ​اسبانيا​ للعب معها.