منح أسرة المتوفي بحادث خلاط الأسمنت بالكويت مستحقاته

أعلنت وزارة القوى العاملة، أنه في إطار متابعة مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بدولة الكويت، لمستحقات المواطن المصري عبد المنعم سيد سعيد، المتوفي في حادث سقوطه في خلاط أسمنت بالمصنع الذي كان يعمل فيه بمنطقة الصليبية بمدينة الكويت، فقد قامت الشركة بتحمل مصاريف نقل الجثمان للقاهرة، وتذكرة الطيران لابن اخته صبحي محمد على المرافق للجثمان، ومعه ما يعادل مبلغ عشره آلاف جنيه مصري للأسرة، فضلا عن منح أسرته عشرة آلاف دينار، ومبلغ التأمين الذي يعادل عشرة آلاف دينار أو 24 ضعف الراتب أيهما أكبر، بالإضافة إلى معاش شهري.



وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن وزير القوى العاملة، كان يتابع أولا بأول بصفة يومية إجراءات نقل جثمان المواطن المصري المتوفي في الحادث ومستحقاته لدى الشركة التي كان يعمل بها، وذلك من خلال المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بالكويت أحمد يوسف، الذي أشار إلى أن المواطن المتوفى من مركز قوس بمحافظة قنا، ويحمل جواز سفر مصري تحت رقم: A11151882، ويبلغ من العمر 48 عاما، وأنه تم الإطلاع على المستندات الدالة على ما قامت بصرفه الشركة، وأنه بمجرد وصول إعلان الوراثة سيتم التواصل مع أسرة المتوفي وتسليهم مستحقات المتوفي بالكامل ومبلغ التأمين والمعاش الشهري.



وقام المستشار العمالي أحمد يوسف بالتنسيق مع القنصلية بالتوجه الى موقع مصنع الغانم انترناشيونال للخلط الخرساني الجاهز التابع لشركة المسيلة للخلط الخرساني بمنطقة الصليبية شرق الكويت الذي وقع فيه الحادث للاطمئنان على العمال المصريين بالشركة، وما يتم تطبيقه من اشتراطات السلامة والصحة المهنية لهم حتى لا يتكرر ما حدث في المستقبل، حيث تم مقابلة مدير الإنتاج للوقوف على موقع الحادث ومثل لنا كيف وقع.



كما تم مقابلة مدير المصنع ونائبه وهما مصريان الجنسية وقد تم الإفادة بأن المتوفي عبد المنعم وزميل له كانوا هما المسئولان عن تنظيف الخلاط بعد عملية الخلط، وأن الخلاط له غرفة تحكم وبه زر التشغيل، ونتيجة عدم التنسيق بينه وبين زميله وهو داخل الخلاط تم التشغيل وهو بالداخل وهناك تحقيقات لازالت مستمرة في هذا الموضوع.