شاكيري محبط لجلوسه على مقاعد الاحتياط
الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 01:48 م
وكالاتطباعة
اعترف لاعب ليفربول، شيردان شاكيري، بشعوره بالإحباط من مشاركته القصيرة في مباراة نابولي في دوري أبطال أوروبا.
ولعب الجناح الأيمن فقط مرتين هذا الموسم، في تكرار لوضعه في الموسم الماضي.
وبينما قدم شاكيري مساهمات مهمة مع الريدز، إلا أنه يعلم أنه يواجه صعوبة في طرد أمثال محمد صلاح وساديو ماني من مركزهما.
ومن المحتمل أن يطلب السويسري الدولي الرحيل في كانون الثاني، لكن التحرك في الصيف المقبل هو الفرضية الأكثر ترجيحا.
وقال شاكيري: "الأمر ليس سهلًا بالنسبة لي، بالطبع أنا متشائم قليلًا. لا يمكنك أن تطلب من المدرب لعب كل مباراة".
ولعب الجناح الأيمن فقط مرتين هذا الموسم، في تكرار لوضعه في الموسم الماضي.
وبينما قدم شاكيري مساهمات مهمة مع الريدز، إلا أنه يعلم أنه يواجه صعوبة في طرد أمثال محمد صلاح وساديو ماني من مركزهما.
ومن المحتمل أن يطلب السويسري الدولي الرحيل في كانون الثاني، لكن التحرك في الصيف المقبل هو الفرضية الأكثر ترجيحا.
وقال شاكيري: "الأمر ليس سهلًا بالنسبة لي، بالطبع أنا متشائم قليلًا. لا يمكنك أن تطلب من المدرب لعب كل مباراة".