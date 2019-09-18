شاكيري محبط لجلوسه على مقاعد الاحتياط

اعترف لاعب ​ليفربول​، ​شيردان شاكيري​، بشعوره بالإحباط من مشاركته القصيرة في مباراة نابولي في ​دوري أبطال أوروبا​.



ولعب الجناح الأيمن فقط مرتين هذا الموسم، في تكرار لوضعه في الموسم الماضي.



وبينما قدم شاكيري مساهمات مهمة مع الريدز، إلا أنه يعلم أنه يواجه صعوبة في طرد أمثال ​محمد صلاح​ وساديو ماني من مركزهما.



ومن المحتمل أن يطلب السويسري الدولي الرحيل في كانون الثاني، لكن التحرك في الصيف المقبل هو الفرضية الأكثر ترجيحا.



وقال شاكيري: "الأمر ليس سهلًا بالنسبة لي، بالطبع أنا متشائم قليلًا. لا يمكنك أن تطلب من المدرب لعب كل مباراة".