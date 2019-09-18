تركيا تسجن موظفها فى القنصلية الأمريكية بتهمة التجسس

قضت محكمة تركية، اليوم الأربعاء، بإبقاء موظف تركي في القنصلية الأميركية رهن السجن في إطار محاكمته بقضية تجسس، حسبما قالت وكالة رويترز.



وفي سياق متصل، اعتقلت تركيا 111 عنصرًا يشتبه في انتمائهم لحركة فتح الله جولن، الداعية المقيم في الولايات المتحدة.



يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتبر جولن، المقيم في الولايات المتحدة، العقل المدبر لمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تركيا في يوليو 2016، كما أنه يصنف حركة جولن على أنها منظمة إرهابية.